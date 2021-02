Ilaria Cucchi: «Venduta la casa di Stefano. Un duro colpo, come lasciarlo andare. Spese non più sostenibili»

La casa della famiglia Cucchi a Morena, quartiere nell'estrema periferia a sud-est di Roma, è stata venduta. Si tratta dell'abitazione che i genitori di Stefano, il geometra romano, morto il 22 ottobre 2009 a sei giorni dall'arresto, gli comprarono per aiutarlo a conquistarsi un'autonomia, a ricominciare una vita.

Ora, quell'abitazione, finita anche nelle carte processuali, appartiene ad una giovane coppia. «Ci hanno detto che erano fieri di aver comprato la casa di Stefano Cucchi. Erano emozionati. Stefano non era certo un eroe. Era un essere umano. Era mio fratello. Ora il suo nome significa qualcosa di importante», racconta la sorella Ilaria su Fb.

Interpellata dall'ANSA sui motivi della vendita, Ilaria Cucchi risponde: «Non riuscivamo più a far fronte alle spese. Questi 11 anni (dalla morte di Stefano, ndr) li abbiamo pagati cari, io e mio padre abbiamo perso il lavoro, lui si è ammalato, come mia madre. È stato un duro colpo vendere la casa, è stato come lasciarlo andare. Il dolore non si ferma».

