Ilaria Cucchi su Fb dopo la lettera di Nistri: «Ora i giudici abbiano coraggio»

«L'abbraccio dell'Arma ci arriva oggi caldo e finalmente rassicurante». Lo scrive Ilaria Cucchi su Facebook, dopo la lettera inviata alla famiglia di Stefano dal generale Giovanni Nistri, comandante dell'Arma dei carabinieri, pubblicata oggi sul quotidiano "La Repubblica". «Il generale Nistri ci è vicino e non manca di farci sapere che il suo dolore è il nostro, che la nostra battaglia di verità è anche la sua. "Destituire Tedesco sarebbe stato un errore. L'Arma non rimarrà spettatrice nei confronti dei depistatori"», si legge nel post di Ilaria Cucchi. «I Giudici ora abbiano coraggio e responsabilità - chiede la sorella di Stefano - ed acquisiscano quei documenti di verità imbarazzanti che fanno ora paura solo agli imputati di oggi. Ci sarà anche mia madre, nonostante la sofferenza per la grave malattia, ad ascoltare Tedesco che le racconterà come è stato ucciso suo figlio».



La lettera del generale Nistri è stata per me un momento emotivamente molto forte. Perché questa lettera è arrivata dopo anni in cui io e la mia famiglia ci siamo sentiti traditi. Serve a scacciare il senso di abbandono che ho vissuto in questi nove anni. Oggi finalmente posso dire che l'Arma è con me».

IL DEPISTAGGIO

Ilaria parla anche della possibilità che l'Arma si costituisca parte civile, in un eventuale processo per depistaggio: «So che nulla è ancora deciso. E che in ogni caso bisognerà attendere la richiesta di rinvio a giudizio per gli otto ufficiali indagati per il depistaggio. Ma ne ho parlato con il generale Riccardi, portavoce del comandante che mi ha assicurato come l'ipotesi sia concreta - spiega -. Sarebbe bellissimo. E soprattutto, vero. Perché, come scrive Nistri, mio fratello è morto, ma ad essere lesa, insieme alla sua vita e a quella della mia famiglia, è stata anche l'Arma e i suoi centomila uomini cui la lettera fa riferimento».

L'UDIENZA

Nuova udienza oggi a Roma del processo-bis sulla morte di Stefano Cucchi, in aula verrà sentito il carabiniere Francesco Tedesco.

