Ilaria Cucchi, lieve malore per la sorella di Stefano: «Ringrazio tutti per l'affetto»

Lieve malore, ieri, per Ilaria Cucchi . «Un po' di stress e disidratazione ma sono già fuori e sto bene. Ringrazio davvero tutti per l'affetto», ha scritto su Facebook la sorella di Stefano , il giovane ucciso nel 2009 a Roma.

Restano confermati due appuntamenti di oggi in Emilia a cui Ilaria partecipa insieme all'avvocato Fabio Anselmo: a Mirandola (Modena) alle 17.30 e poi a Bologna, all'Oratorio San Filippo Neri, alle 20.30, dove presentano il libro 'Il coraggio e l'amore. Giustizia per Stefano: la nostra battaglia per arrivare alla verità'.

Domenica 15 Dicembre 2019, 15:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA