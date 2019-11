di Marco Esposito

Un gesto semplice. Un uomo che bacia la mano di una signora. Fossimo in una situazione normale, parleremmo di semplice galanteria. Eppure ci sono alcuni gesti, piccoli, che diventano qualcosa di diverso, che assumono una forza dirompente. Che suggellono una storia.



E' quello che è successo giovedì sera, subito dopo la lettura della sentenza del processo sulla morte di Stefano Cucchi; un dispositivo che ha condannato a 12 anni di carcere due carabinieri per omicidio preterintenzionale e per falso il maresciallo Roberto Mandolini, ex comandante della stazione Appia. Insomma, un atto che dopo dieci anni ha stabilito che Stefano Cucchi è stato ucciso. Non è morto perché è caduto dalle scale o perché era drogato. Secondo una sentenza - seppur non passata in giudicato - di un tribunale è stato morto anche per responsabilità di un pezzo di Stato.



E, in quel momento, quel semplice gesto di galanteria di un carabiniere che bacia la mano di Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, assurge a metafora di una riconciliazione. Quella tra la famiglia Cucchi e lo Stato, tra Ilaria e l'Arma dei Carabinieri.



Un gesto semplice ma che, in tempi in cui l'odio sembra dilagare avere la meglio, sui social network e non solo, assume un grande valore di riappacificazione, di pace, di unione.



Un gesto semplice, ma non banale.

Giovedì 14 Novembre 2019, 22:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA