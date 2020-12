Ilaria Capua: «Il Natale? Lo passo da sola». E torna sulla lite con Bassetti

Evitare di muoversi durante le feste di Natale: lo raccomanda la virologa Ilaria Capua, direttrice del centro 'One Health' dell'università della Florida, intervistata nella trasmissione «L'aria di domenica» de La 7. «Muoiono tutti i giorni migliaia di persone e, sinceramente, non è un problema se per un anno nella vita non si può fare il cenone», ha detto. «Bisogna far capire alle persone che a Natale si può stare da soli. Io sarò sola: abbiamo una situazione familiare complessa che poterà mio marito e mia figlia a trovare la nonna, che vive in Scozia. Io non vado per una serie di motivi, non mi diverte stare sola. Non vedo mia madre da sei mesi - ha aggiunto - e purtroppo viviamo come se fuori casa avessimo 10 metri di neve». Quanto ai tamponi rapidi, per la virologa «non sono una scorciatoia» e resta il fatto che «più persone si muovono, più il virus circola». Il tampone, ha aggiunto, «va fatto in situazioni di emergenza, perché ci sono persone che in questo momento non possono restare da sole».

Ancora Ilaria Capua: «Bassetti e altri sostengono che essendo veterinaria non possa parlare di virus? Rispondo che il team che è partito subito per la Cina, a cercare di capire l'origine del virus, era composto quasi esclusivamente da veterinari. Anche il capo delegazione è una veterinaria. Noi studiamo il virus quando è nel loro ospite naturale (negli animali ndr), prima che diventi pandemico. Studiamo la maturazione che questi virus hanno per fare il salto di specie nell'uomo e lavoriamo per prevenire».

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Dicembre 2020, 16:59

