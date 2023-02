Morta all'ottavo mese di gravidanza, donati gli organi di Ilaria. La sorella: «Vorremmo conoscere chi li ha ricevuti»

di Redazione web

Ilaria Callegari è morta all'ottavo mese di gravidanza, ma la bimba che portava in grembo è sopravvissuta e sta bene. Sua mamma, lo scorso aprile, ha accusato un malore, per cui è stata trasferita in ospedale, dove i medici l'hanno subito portata in sala parto per un cesareo d’urgenza. La bimba è nata, ma Ilaria, 33 anni di San Pietro Viminario, in provincia di Padova è morta. Ora sono due le bambine senza una mamma, perché oltre alla neonata, la 33enne aveva anche una piccola di 8 anni.

Muore in ospedale, salma sequestrata dalla Procura durante il funerale

Organi donati

Dopo il decesso, i suoi organi sono stati espiantati: polmoni, fegato, pancreas e reni sono stati donati a chi ne aveva bisogno. Ora parti vitali di Ilaria vivono in altre persone, e la sorella, Jenny Callegari, sta cercando chi ha ricevuto gli organi. «Per la nostra famiglia sarebbe importante sapere se il suo ultimo gesto di altruismo ha aiutato altre vite», ha detto al Mattino di Padova.

Meningite, casi in aumento dopo la pandemia Covid: «Colpiti i bambini e gli adolescenti»

Cosa è successo

La donna in gravidanza, quel giorno di aprile, si è sentita male dopo aver bevuto un caffè al bar del suo paese. Ha perso i sensi e si è accasciata a terra, i soccorsi del 118 hanno tentato di rianimarla sul posto, poi il volo in elicottero verso l'ospedale di Padova, dove è nata la bimba, ma Ilaria dopo un breve periodo di coma ore è morta. «Sappiamo che i polmoni, il fegato ed i reni sono stati trapiantati a Padova, a persone a noi vicine, mentre il pancreas è stato trapiantato in Lombardia. Saremmo grati di sapere chi è stato aiutato grazie a mia sorella».

Ricerca della famiglia

Nonostante ci sia l'anonimato sulla ricezione degli organi, la famiglia di Ilaria vorrebbe sapere chi può continuare a vivere grazie ad Ilaria. «Vorrei sapere chi ha avuto questi ultimi regali da parte di mia sorella, se è andato tutto a buon fine e se questo gesto abbia salvato altre vite».

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Febbraio 2023, 09:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA