Il Sud Italia come il Portogallo: è l'idea della Lega, che in un emendamento alla manovra a prima firma Bagnai - depositato in commissione Bilancio al Senato - replica il modello del Paese lusitano invocato in estate da, leader del Carroccio e ministro dell'Interno.La proposta è la seguente:per i pensionati residenti all'estero da almeno 5 anni, ma nelle Regioni del Sud, Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia. Le maggiori entrate sono destinate all'istituzione di poli universitari tecnico scientifici nel Mezzogiorno.