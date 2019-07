Il sorpasso sotto il solleone, come Bartali sulle colline toscane: lo scatto è virale

Lungo la litoranea ionica, un sorpasso raccontato e immortalato da Roberto Carlucci. «Il ciclista era preoccupato - racconta - si voltava impaurito e mi guardava, non era sicuro di poter sorpassare quel trattore con andatura lenta, carico ingombrante e ondeggiante con baricentro alto. Per tranquillizzarlo, mi sono spostato quasi al centro strada inserendo i lampeggianti, per proteggerlo. Ha sbirciato davanti e finalmente ha effettuato il tanto sospirato sorpasso. A questo punto, raggiunto il ciclista, non giovanissimo, mi sono beccato un sorriso di ringraziamento che mai scorderò».

E la foto rimanda indietro, alle indimenticabili salite di Gino Bartali. Lunedì 1 Luglio 2019, 11:21

