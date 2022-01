“Il Salotto” di Flaminia Bolzan. Brevi dicorsi sui temi dei nostri tempi

L’anno nuovo, si sa, è tradizione che inizi sempre con una serie di progetti e nuovi (non li connotiamo né come buoni, né tantomeno come cattivi) propositi.

Il mio primo ha la forma di una rubrica, ma è un metaforico divano con tante poltrone intorno, è una stanza che mi auguro di poter rendere accogliente in cui discorsi brevi e vari si avvicenderanno ogni settimana.

La “casa” in cui sarà collocato questo salottino è proprio qui, su Leggo.

Il mio ringraziamento va quindi al Direttore Davide Desario che ha accolto con genuino entusiasmo e con un amichevole sorriso la mia proposta.

Perché “il salotto”?

Perché in questi anni ne abbiamo riscoperto l’essenza, perché è un luogo intimo in cui la leggerezza fa da collante tra conversazioni più serie, perché seduti in poltrona davanti a uno o più interlocutori possiamo porre domande condite di ironia, appianare conflitti e talvolta affrontare anche argomenti che altrove sarebbero ritenuti scabrosi, perché salotto può diventare sinonimo di parola, ma soprattutto perché il salotto è convivialità.

I miei ospiti siete voi, che spero possiate sentirvi a vostro agio quando “citofonate Bolzan”.

Io vi aspetto il venerdì, ma non garantisco sul menù.

A presto

Flaminia

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 21:20

