Il professore ai suoi studenti: «Sono una donna». Il coming out dopo 20 anni di insegnamento

Il professore fa coming out e si presenta in classe dai suoi studenti: «Sono una donna». Accade a Ivrea, allo storico liceo Botta, dove Andrea Perinetti, il primo giorno di scuola, si è presentato in classe come la professoressa Perinetti, dopo oltre vent'anni di insegnamento: 61 anni, ex allieva del liceo, ha deciso così di rendere pubblica la sua nuova identità di genere.

Lo riporta oggi Repubblica: la prof racconta di aver scelto di farlo perchè «i ragazzi meritano sincerità». Non è stato semplice compiere questo passo, ha raccontato al quotidiano: «È stata una sofferenza e ora che da un paio d'anni ho iniziato il mio percorso di transizione ho deciso di parlarne a tutti e di mostrarmi per quello che sono».

