Il Napoli vola per la gioia di suor Rosa, monaca di clausura. Quelle liti furiose con le consorelle juventine

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a volare. Per la gioia di suor Rosa Lupoli, monaca cappuccina di clausura, che non si perde una sola partita degli azzurri. E dopo il 4-0 rifilato al Sassuolo, la gioia non è solo quella dello spirito. O almeno, non nel senso più religioso del termine.

Suor Rosa esulta per il suo Napoli

Nonostante suor Rosa Lupoli sia l'abbadessa del monastero di clausura delle trentatré (fondato dalla beata Lorenza Longo), su Twitter, oltre ad una pagina del Vangelo quotidiana, non mancano le esultanze e gli aggiornamenti su ogni partita disputata dal Napoli. La partita di oggi non ha fatto eccezione: «In un mare di sole vinciamo la 15esima partita di seguito.. è splendido e dolce questo autunno a Napoli!!! ForzaNapoliSempre».

In un mare di sole vinciamo la 15° partita di seguito.. è splendido e dolce questo autunno a Napoli!!!ForzaNapoliSempre ⚽️⚽️⚽️⚽️💙💙💙💙💪💪💪💪 pic.twitter.com/yOo2wadroj — Suor Rosa Lupoli (@Rosa_monaca) October 29, 2022

La fede azzurra

L'abbadessa, campionessa di pallavolo in gioventù, segue con passione il Napoli dai tempi del Pibe de oro. Quando Maradona morì, salì sui tetti del convento issando la bandiera del Napoli, «omaggio ad un fenomeno irreplicabile».

Avanti così che non ci ferma più nessuno #ForzaNapoliSempre 💙💙💙⚽️⚽️⚽️💪💪💪 https://t.co/sp4NZSt8Ai — Suor Rosa Lupoli (@Rosa_monaca) October 26, 2022

E vaaiiii qui fuochi d'artificio a volontà #ForzaNapoliSempre 💙💙💙⚽️⚽️⚽️💪💪💪 https://t.co/j6mVBVwxg3 — Suor Rosa Lupoli (@Rosa_monaca) October 23, 2022

La rissa sfiorata con le consorelle juventine

Due anni fa si sfiorò quasi la rissa tra Clarisse di opposte tifoserie. Si giocava Juve-Napoli e le monache juventine punzecchiarono via Fecebook la monaca di 'fede azzurra'. «Sospesi la comunicazione - raccontò - perché si sarebbe arrivati ad un terribile scontro con le consorelle dell'Ordine».

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Ottobre 2022, 20:42

