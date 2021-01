Il medico negazionista litiga con Sileri: lite a Piazzapulita. Il viceministro: «Medico? Lo sarà ancora per poco»

Ieri durante la puntata di Piazzapulita su La7 un medico di Ardea (Roma), Mariano Amici, si è reso protagonista di un duro scontro con il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. Già in passato Amici, in alcuni video sul web, aveva sollevato dubbi sull’attendibilità dei tamponi e sulla opportunità di fare il vaccino: «I vaccini non servono, i tamponi non servono», le sue parole. E Sileri gli ha risposto per le rime: «Questa cosa è incommentabile, siamo tornati al 1500. Se la vedrà con l’Ordine dei medici di Roma».

E ancora, sempre Sileri: «Non so quali specializzazioni abbia, ma non stiamo neanche parlando con un medico, stiamo parlando con uno studentello di medicina: non sa cos’è un ribosoma, non sa neanche come funziona un vaccino. Medico di base? Con queste dichiarazioni credo che lo rimarrà ancora per poco». Amici è stato segnalato già all'Ordine dei medici di Roma per le affermazioni contro il vaccino anti coronavirus Sars-CoV-2.

E lui stamattina all'Adnkronos si infuria:«Non la passeranno liscia, ne vedrete delle belle. Ieri a Piazzapulita sono stato attaccato e poi non mi hanno permesso di replicare abbassando il mio audio. Non si fa. Sileri che chiede le mie pubblicazioni... Lui non ha neanche il 10% del mio curriculum. Io parlo solo a fronte della verità. Nel gruppo che coordino di medici, che segue 6mila pazienti, non c'è stato un solo decesso o un ricovero per Covid. Basta controllare i dati dell'Asl».

«Andrò giù duro anche contro chi ha ideato i Dpcm», aggiunge. E alla domanda se ha in mente querele nei confronti di Sileri e Piazzapulita, risponde «ci sto pensando». Quanto alle segnalazioni all'Ordine: «Ho mandato due lettere all'Ordine per chiarire - spiega - Io conosco a memoria il Codice deontologico e non vado contro nessun principio. Sars-CoV-2 si può curare senza il vaccino - rimarca Amici - Questo vaccino è tutt'altra roba rispetto agli altri. Io non sono infatti no-vax», precisa. «Ho fatto e faccio i vaccini, ma questo è stato fatto per immettere sul mercato un prodotto Ogm».

