Il generale Pappalardo: «AstraZeneca? Dall'Ema troppa fretta. In Inghilterra 500 morti ma nessuno ne parla»

Il generale Pappalardo, da leader dei Gilet Arancioni a improvviso virologo, o farmacologo. In un'intervista all'agenzia Adnkronos, Pappalardo si è espresso sul via libera dell'Ema al vaccino di AstraZeneca anti Covid, arrivato a pochi giorni dallo stop in diversi Paesi europei dopo alcuni casi sospetti di trombosi. «Mi sembra eccessivamente frettolosa la risposta di Ema su AstraZeneca. In così poco tempo il governo ha preteso una decisione che, secondo me, andava valutata meglio, con una sperimentazione più approfondita. E invece, in poco più di 24 ore, è arrivato l'ok, come se non fossero morte delle persone. Evidentemente bisognava sbrigarsi...», le sue parole.

«E poi - aggiunge - i morti sono molti di più di quelli raccontati -in Inghilterra sono oltre 500, ma nessuno ne parla. Mi vanto di essere un uomo libero e di non far parte di alcuna cerchia, almeno dico quello che penso. E ribadisco che il vaccino è pericoloso, che può avere ripercussioni nel tempo, magari alterando le difese immunitarie naturali ed esponendoci ancora di più ad altre malattie». «Se questo si dovesse verificare - sostiene il leader dei Gilet Arancioni - qualcuno dovrà pagare. Il premier Draghi aveva annunciato che sarebbe andato avanti con La vaccinazione AstraZeneca ancora prima dell'ok dell'Ema. Invito il generale Figliuolo a non correre precipitosamente con la vaccinazioni», conclude Pappalardo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Marzo 2021, 16:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA