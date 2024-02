Il futuro spaventa gli studenti: uno su tre fa uso di ansiolitici

di Lorena Loiacono

Ansiolitici e calmanti per combattere l’ansia: così uno studente su 3, delle scuole superiori, affronta la sua giovante età. A raccontare questo disagio psicologico è la ricerca condotta da Bibliolavoro, il centro studi di Cisl Lombardia in occasione del convegno "Io sto bene, ok, però a volte..." da cui emerge che il 31,8% dei ragazzi, con un’età media di 16,6 anni, prende medicinali per combattere la scarsa autostima, i problemi famigliari e i problemi sentimentali. Ben 4 studenti su 10 lamentano sensazioni d'ansia in seguito all'esperienza del Covid, pochi meno sono quelli che hanno visto peggiorare i rapporti sociali, le condizioni di salute mentale e la visione del futuro.

«È ormai allarme sofferenza e la pandemia ha solo dato una vigorosa spinta ad un disagio già in essere, rendendolo così più visibile - ha spiegato la psicologa e psicoterapeuta Elisa Caponetti - abbiamo assistito impotenti ad una fortissima accelerazione che ci ha condotto al cataclisma che attualmente stiamo vivendo e che ha determinato l’emersione di sintomi trasversalmente in tutte le generazioni anche se il malessere dei giovani è però ancor più evidente. Giovani spesso spaventati e smarriti, intrappolati dal senso di inadeguatezza percepito, dove spesso gli adulti faticano ad essere presenti e a fornire modelli rassicuranti e stabili, mostrandosi altrettanto disorientanti e irrequieti».

Per quanto riguarda il lavoro, i ragazzi temono l'incertezza del futuro, per il 46,4%, e il non aver abbastanza tempo per se stessi e per la famiglia, il 44,2%. Lo studio evidenzia inoltre una diffusa sfiducia nelle istituzioni, in particolare nei partiti politici, nella Chiesa e nel Governo. Hanno invece fiducia nella scuola, che viene vista nel 79,7% dei casi come un’opportunità per un futuro migliore e una miglior posizione economica e sociale. C’è qualcosa però che aiuta i giovani a vivere più sereni: i legami stabili e duraturi come quelli in famiglia, con gli amici e il partner.

