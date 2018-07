Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ogni genitore vorrebbe vedere il proprio figlio realizzato, ma Pierluigi e Anna il figlio non ce lo hanno più, così lui ha voluto prendere laal posto del ragazzo. Flavio èil 2 luglio del 2007, a Villafranca d'Asti dopo essere stato colpito dal colpo di fucile sparato accidentalmente da un amico con cui stava giocando.Dal giorno della morte i genitori hanno fatto una serie di cose per ricordare la memoria del figlio e adesso, Pierluigi, a 60 anni, ha preso la laurea, come riporta anche La Nuova Provincia. L'uomo si è laureato in Giurisprudenza: «E' vero che ero io a sostenere gli esami, io a presentarmi alle lezioni, io a discutere la tesi, ma la laurea non è solo mia, l’abbiamo conseguita in tre: io, Anna e Flavio». Oggi il ragazzo avrebbe avuto 23 anni.La mattina del 2 luglio 2007 Flavio era stato portato a casa di un suo amico, la mamma del ragazzo era uscita e il giovane ha impugnato il fucile incustodito e lo ha ammazzato. I genitori dell'assassino sono stati condannati e la famiglia di Flavio ha ottenuto un risarcimento (dato in beneficenza) ma il vuoto della perdita non è stato mai colmato. Pierluigi ha voluto quindi studiare per dare una laurea a un figlio che non potrà mai prenderla, e ha scelto giurisprudenza per le varie battaglie legali che hanno dovuto combattere.Oggi, con 110 e lode, il papà ha concluso il suo percorso. Sul frontespizio della tesi una dedica speciale: "A Flavio, per sempre luce nella nostra vita".