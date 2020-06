Il Covid Jouer, ecco la parodia del brano di Cecchetto creata dagli studenti della Federico II di Napoli

Renzo Arbore torna in tv con “Striminzitic Show”, e strizza l'occhio al web: «Porto il mio archivio in Tv, ma non rifaccio Quelli della notte»

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Giugno 2020, 21:59

Ildelle feste per i bambinidiventa il. L'idea appartiene a tre studenti napoletani che hanno scelto di festeggiare cosìdi(la radio del'ateneo partenopeo) hanno riadattato il testo del famoso brano diper ironizzare su quanto è accaduto da quando è scoppiata la pandemia diLasta girando sui social e tra i giovani ed è stata lanciata nel corso del format radiofonicouno spazio che strizza l'occhio alla possibillità di essere (appunto) fuori dall'emergenza e di tornare a una vita normale. Anche ilpromette di trascinare tutti in pista con una base disco e una voce che istruisce sui gesti da mimare. E lo si può fare ovunque e alla giusta distanza, sebbene i locali da ballo siano ancora chiusi.Con il testo rivisitato e un montaggio video creato appositamente, i classici "autostop" e "sciare" diventano "quarantena" e "lavarsi le mani". Lo starnuto, invece, non può mancare neanche nella nuova versione. «Noi di Quasi Fuori - si legge sui social - abbiamo deciso di rendere omaggiare a uno dei pezzi più famosi della musica italiana, con una cover a tema.... Potete recuperare tutte le puntate suCi scusiamo con il maestroper il sacrilegio!»