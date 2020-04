«Il coronavirus è una bufala, quelle morti sono false»: il Comune di Bergamo denuncia la complottista

chiamare i camion militari perché le bare puzzavano e non potevano essere trasportate nei carri funebri normali

Le agenzie funebri hanno sempre lavorato tutte durante l'emergenza Covid, cercando di svolgere al meglio la loro professione e lo hanno fatto anche rischiando il contagio

per riuscire a trasportare l'ingente numero di bare, il cimitero di Bergamo era diventato anche il punto di raccolta dei defunti di una buona parte dei comuni dell'hinterland, e lo si è fatto anche per non dover addebitare alle famiglie dei defunti il costo di trasporto in forni crematori al di fuori della Regione

