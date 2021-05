Il coprifuoco non cambierà dalla prossima settimana: ecco cosa è successo

Slitta ancora di una settimana la possibilità di posticipare il coprifuoco. Si era parlato di accorciarlo e farlo partire dalle 23 o dalle 24 e si ipotizzava come data quella di lunedì 17 maggio, ma le cose non saranno così. La cabina di regia tra le forze di maggioranza per discutere delle prossime riaperture è stata fissata per il 17 maggio, quindi prima di quella data non verrà presa alcuna decisione che presumibilmente entrerà in vigore da quella successiva.

Il tema del coprifuoco accende da settimane il dibattito politico e dopo mesi di scontri e resistente, sembra che ora dal Governo e dagli esperti inizi ad esserci una prima apertura. Dalla prossima settimana quindi si potrebbe decidere un allungamento del coprifuoco, anche se non si ha ancora certezza sugli orari. L'intendo è non solo quello di agevolare il lavoro di chi lavora nel settore della ristorazione, ma anche di aiutare il settore turistico e incentivare il ritorno degli stranierti in Italia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Maggio 2021, 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA