Il caso di Eitan a Storie Italiane, domani l'udienza a Tel Aviv: «Nessuno può sapere cosa vuole lui»

Domani si svolgerà a Tel Aviv l'udienza per Eitan, il bambino sopravvissuto alla strage del Mottarone e conteso da due famiglie. A Storie Italiane il dibattito sul benessere del piccolo sulla base delle dichiarazioni dei due fronti contrapposti: i parenti paterni e quelli materni. «Tutti dicono di sapere cosa vuole Eitan, ma nessuno può esserne sicuro», sottolineano gli opinionisti. Tre gli indagati per sequestro di minore.

Eitan, il caso a Storie Italiane

«Potete venire a visitarmi ma solo su appuntamento», è questo secondo lo zio paterno il mantra che il bambino ripete da Israele. «Eitan deve tornare a casa. Gli fanno il lavaggio del cervello in Israele», aggiunge. Per lo zio materno la felicità di Eitan è la sua unica ragione di vita. «Qui sta bene ed è felice». Dello stesso avviso i nonni materni per i quali il bambino deve crescere conoscendo le tradizioni del suo popolo.

«Io ho perso la fiducia nella giustizia italiana», dice il nonno che lo ha portato via da Pavia. Per la famiglia materna i genitori avevano predisposto tutto per tornare in Patria, ma è anche vero che avevano pagato la retta per la scuola in Italia. Domani l'udienza a Tel Aviv deciderà se dovrà tornare a Pavia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Settembre 2021, 11:30

