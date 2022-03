Il bolide del centro Italia: ecco cosa è successo veramente in cielo

Verso le 19:55 di sabato 5 marzo, una scia luminosa ha acceso la volta alimentando una serie di segnalazioni che sono corse sul web. I social, in pochi minuti, si sono popolati di scatti e brevi video che hanno testimoniato il passaggio di un bolide. Da Nord a Sud, gli obiettivi hanno catturato il bagliore che ha attraversato il cielo per una manciata di secondi. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com

