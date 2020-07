Il bambino ferma Conte e gli fa una domanda: «Riuscirà a far funzionare l'Italia?». La risposta del premier

di Simone Pierini

. È una voce diversa quella che gli arriva alle spalle, diversa dai giornalisti presenti in un punto stampa improvvisato dal premier, accompagnato dalla mamma. Occhio sveglio, sguardo convinto e per niente intimorito. Non appare spaventato nemmeno dalla presenza di telecamere e microfoni. Il presidente del Consiglio se ne accorge e si volta, interrompe il colloquio con la stampa e lo ascolta., domanda il bimbo., risponde il premier chinandosi verso di lui. «Io ce la sto mettendo tutta anche per te così quando sarai cresciuto avrai un Paese migliore», insiste Conte. «Questo è un momento importante, se riusciamo a sbloccare alcune cose chissà che l'Italia veramente inizi a correre. Però ce la dobbiamo fare, tu sicuramente sarai più bravo di me e di tutti noi», conclude il premier.È il momento dei saluti. Un tocco di gomito, come da prassi in tempo di pandemia, e una carezza sulla testa appena accennata. E il bambino, da parte sua, ricambia con un «Ciao» e svelto riprende la sua camminata con la mamma.