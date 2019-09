Ikea, bavaglini “Matvra” ritirati dal mercato: «Si rischia il soffocamento»

I bavaglinidisono pericolosi: si rischia il soffocamento. Ikea ha annuncia il ritiro dal mercato del prodotto, ma solo nella, invitando i clienti a non utilizzare il prodotto. Il colosso svedese spiega di avere ricevuto segnalazioni riguardanti il bottone del bavaglino che - se tirato dal bambino - potrebbe staccarsi e causare il rischio di soffocamento.La società invita tutti i clienti a riportare il prodotto in negozio per la sostituzione con un prodotto simile o per ricevere il rimborso. Non è richiesto lo scontrino fiscale mentre per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.ikea.it o contattare il Servizio Clienti al numero verde 800 92 46 46.