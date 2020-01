Paura all'Ikea: evacuato il negozio per un allarme, cosa è successo

Venerdì 17 Gennaio 2020, 17:39

Momenti di frenesia nel tardo pomeriggio di oggi all' Ikea di, dove l'entrata in funzione del sistemaha fatto scattare l'del grande negozio di via Fraccalanza. Alle 17 il suono d'emergenza ha costretto la direzione a diramare gliper far uscire all'esternopresenti. Decine di persone si sono riversate nel parcheggio, molte hanno recuperato le automobili ammassandosi in direzione dell'uscita.L'però è cessato dopo pochi minuti: le verifiche eseguite in loco hanno permesso di appurare come non vi fossee il sistema di controllo fosseAll'esterno gli addetti hanno rassicurato il pubblico, che una ventina di minuti dopo è potuto rientrare all'interno dello stabile.