Incidenti sulle strade, le vittime tornano a crescere: + 20%. Quadruplicati gli schianti in monopattino: 10 morti

di Niccolò Dainelli

In Italia si torna a morire sulle strade. Dopo la tregua forzata dalla pandemia, con gli italiani chiusi in casa, incidenti e vittime hanno subito una drastica impennata. La fotografia scattata dall’Istat certifica un 2021 nero rispetto al 2020, nonostante i numeri ancora non abbiano raggiunto i livelli del 2019.

Catania, uccisa a 32 anni a coltellate in casa: sospetti concentrati su un minorenne

INCIDENTI E VITTIME. Nel 2021 gli incidenti sulle strade italiane sono stati ben 151.875, il 28,4% rispetto all’anno precedente. I morti sono stati 2875: +20%. Gli uomini sono 2396 (83,3%), le donne 479 (16,7%). Il numero più alto di incidenti sulle autostrade: +40,0% per gli incidenti e +26,2% per le vittime. In forte aumento anche i feriti: 204.728 in un anno per una media di 561 feriti al giorno che valgono un +28,6% rispetto a quanti ne erano stati registrati nel 2020.

Paperoni del calcio: Monza e Como mettono dietro i grandi club di serie A

COSTO SOCIALE. Spaventano anche i dati relativi al costo sociale degli incidenti stradali. In un periodo di crisi come questo, i dati Istat parlano di 16,4 miliardi di euro: lo 0,9 % del Pil nazionale. Un dato che fa segnare un +26% di costi sociali rispetto al 2020.

MONOPATTINI. I monopattini elettrici hanno vissuto un vero e proprio boom sul mercato e sulle strade durante la pandemia. E, inevitabilmente, schizzano alle stelle anche i sinistri e feriti a bordo delle due mini-ruote. In totale, sono stati 16.448 incidenti (+22%) con biciclette (elettriche e non) e 2101 con monopattini, con 229 vittime (+30,1%) e 18.037 feriti (+31,6%). Le biciclette elettriche sono state coinvolte in 691 sinistri (240 nel 2020: +187%), con 13 vittime (6 nel 2020: +116%) e 671 feriti. Mentre gli incidenti che hanno coinvolto i monopattini elettrici sono passati da 564 a 2101, i feriti da 518 a 1980 (valori più che raddoppiati), con 9 morti e 1 pedone deceduto. Un balzo in avanti vertiginoso che richiede soluzioni urgenti.

LE SANZIONI. Gli italiani alla guida faticano a rispettare il codice della strada. Tra i comportamenti più sanzionati ci sono il divieto di sosta (36,5% delle sanzioni fatte in Italia) e l’eccesso di velocità (36%). L’8% delle multe riguarda il passaggio con il semaforo rosso: l’infrazione risulta in crescita rispetto sia al 2020 che al 2019. Rimane elevato il numero di sanzioni per uso improprio di dispositivi in auto, in particolare dello smartphone.

Ecco la prima pagina di Leggo di oggi https://t.co/jyiFYZ0FP0 pic.twitter.com/cNBrcgkRHa — Leggo (@leggoit) July 27, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Luglio 2022, 08:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA