«Oggi losi èprobabilmente». Lo ha scritto su Facebook, figlia di, la guardia ecologica volontaria seconda vittima del killer serbo. «Siamo qui perché ha ucciso nostro padre - scrive Verri nel post - assassinio che si poteva evitare. Siamo qui per assistere ad un processo in tv perché lo Stato non è riuscito a prenderlo e ha fatto altre vittime in Spagna. Allora il ministro Minniti ci fu comunque vicino».Verri era a Bologna insieme all'avvocato Fabio Anselmo e al fratello Emanuele, per l'udienza preliminare del processo a "Igor il russo", accusato di due omicidi in Italia e arrestato a dicembre scorso in Spagna dopo altri tre assassinii. L'udienza era a porte chiuse, in videoconferenza con il carcere di Saragozza, dove Feher è detenuto. «Non voglio un processo pubblico», è stata una delle poche frasi pronunciate da Igor, in italiano.L'udienza è stata veloce. Il pm Marco Forte contesta a Feher, oltre agli omicidi, anche rapine e detenzione di armi, per 11 imputazioni complessive, per il periodo tra il 30 marzo e l'8 aprile 2017. La difesa ha chiesto il rito abbreviato condizionato ad una perizia psichiatrica. Il gup ha rinviato al 28 novembre per acquisire le perizie spagnole.