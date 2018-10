Boom di App per trovare il partner, anche per una notte. E' l'era dell'amore e del sesso 2.0

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ieri ho incontrato un tizio che ho conosciuto online». Solo qualche anno fa una frase del genere avrebbe fatto urlare allo scandalo, oggi invece rappresenta quasi la normalità per i rapporti di coppia.Non a caso gli italiani si dimostrano essere tra gli utenti più attivi nella ricerca dell'amore in Rete:infatti quelli che stanno utilizzando attivamente questi strumenti per trovare la propria anima gemella.Ad avere successo tuttavia non sono solo le piattaforme per single in cerca di un amore stabile, ma anche quelle per incontri extraconiugali particolarmente apprezzate al Nord.Roma è una delle città in cui si chatta a caccia di sesso di più al mondo, assieme a Londra, Parigi e Madrid. Il record mondiale sembra però essere detenuto costantemente dalla città di Houston in Texas, definita dagli studiosi del settore come la regina delle dating App. In quest'ottica, sembra essere però la Lombardia la regione in cui vivono il maggior numero di utenti iscritti alle App di dating, seguita da Lazio e Campania. Napoli è la città italiana con il maggior numero di donne iscritte, seguita da Torino e poi da Palermo.La vita frenetica, l'iperconnessione che sta man mano riducendo la vita sociale reale, hanno permesso la crescita esponenziale di piattaforme ed app dedicate gli incontri online, fino a diventare quasi una pratica da quotidiana nella vita di alcuni. Le App di dating più scaricate sono Badoo (con più di 300 milioni di utenti attivi), L'anima e Tinder (50 milioni di utenti in tutto il mondo, di cui 9 milioni solo in Italia), mentre tra siti di incontri utilizzabili anche su desktop sono preferiti CercoSingle e OkCupid (30 milioni).Secondo i dati di ricerca relativi ai siti di incontri (condotta da Lanottedivenere.it) l'Italia sembra essere uno tra gli stati europei in cui il dating online è più diffuso assieme a Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Spagna.Il giro d'affari europeo attorno agli incontri online è impressionante, parliamo di circa 26 miliardi di euro. Più di uno studio ha dimostrato come il mercato americano sia il più redditizio, soprattutto tenendo conto di una stima di crescita delle entrate di oltre 100 milioni l'anno.riproduzione riservata ®