Catania, bara bianca abbandonata in strada: «Vuota, ma dentro c'erano cuscino e copertina»

Un ritrovamento macabro quello avvenuto a Catania, nel quartiere di San Giovanni Galermo: una piccola bara bianca abbandonata ai margini della strada, al confine con il territorio del comune di Misterbianco, non lontano dal cimitero. Sono stati alcuni operatori del comune a ritrovarla nella mattinata odierna, mentre stavano tagliando le erbacce, scrivono i quotidiani locali.

Indagine in corso

La segnalazione ha portato sul posto subito gli agenti della polizia municipale ed i carabinieri che hanno avviato un’indagine per capire se la bara contenesse il cadavere di un bambino, ma secondo le informazioni diffuse sarebbe vuota. All'interno della bara vuota c'erano anche un cuscino e una copertina molto usurati.

Bara vuota

Pare che la bara bianca di piccole dimensioni sia stata smaltita in modo abusivo, in strada, probabilmente dopo lo smantellamento di un vecchio loculo. Dell’episodio del ritrovamento è stato informato anche il pubblico ministero di turno, che dovrà appurare con certezza se all'interno vi fosse una salma oppure no.

