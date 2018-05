I medici contro le bufale del web: ecco la campagna pubblicitaria choc con le lapidi

L'inganno no vax: il bimbo dato per morto per denunciare i decessi post-esavalente è vivo (e vaccinato)

Venerdì 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'obiettivo appare chiaro: rispondere con gli stessi mezzi alle campagne pseudoscientifiche di antivaccinisti e ciarlatani sedicenti taumaturghi. Per questo motivo laha deciso di avviare unadecisamente forte, con i manifesti che entro la metà di maggio compariranno in tutte le città italiane: in essi ci sono alcunecon epitaffi volutamente forti, volti a sensibilizzare l'opinione pubblica. Il nome della campagna, Una bufala ci seppellirà, sembra assolutamente ben congeniato.Sempre più persone, specialmente tra i più giovani, ricorrono alle ricerche sul web per informarsi sui sintomi e in questi ultimi anni si è registrata una forte sfiducia nella medicina tradizionale. Un doppio errore, dal momento che molti preferiscono affidarsi a cure alternative che, però, sono sempre abbastanza inutili se non dannose. Ed è proprio per questo che, tra gliscelti compaiono alcune scritte che potrebbero urtare la sensibilità di qualcuno: «Ho curato il cancro con il bicarbonato di sodio», «Avevo letto che sei uova al giorno facevano dimagrire», «Credevo fosse un vero dentista e invece avevo un cancro alla bocca non diagnosticato», «Avevo acquistato sul web un farmaco miracoloso» e «Non mi hanno vaccinato per paura dell'autismo». Quest'ultimo manifesto, in cui accanto alla lapide compare un orsetto di peluche, è senza dubbio quello che colpisce di più.La Fnomceo, che ha lanciato la campagna, precisa comunque che non si vuole demonizzare il web, ma invitare i cittadini ad un uso più consapevole: «Abbiamo lanciato un portale, Dottore ma è vero che? , in cui chiunque può chiarire ogni dubbio in campo medico grazie al parere di autorevoli esperti».