I leader Ue trattano la difesa comune ma Orban si congratula con Putin

di Alessandra Severini

Ci sono l'Ucraina, il Medio Oriente e la sicurezza dell'Ue al centro del primo giorno di riunione del Consiglio europeo a Bruxelles. I 27 Stati membri sono chiamati a discutere su come rafforzare la difesa europea alla luce delle nuove sfide poste dalla guerra in Ucraina e dal mutato quadro di sicurezza internazionale.

Il sostegno a Kiev non è in discussione, anche se imbarazza i leader europei l'annuncio del portavoce di Viktor Orban che, nel pieno del Consiglio, fa sapere che il premier ungherese si è ufficialmente «complimentato» con Putin per la sua rielezione. «La cooperazione tra Ungheria e Russia, basata sul rispetto reciproco, consente importanti discussioni anche in contesti geopolitici difficili» ha scritto Orban nella lettera al Cremlino. Per continuare ad appoggiare Kiev i 27 discutono la proposta sull'uso dei profitti degli asset russi per comprare armi e munizioni da fornire all'Ucraina. In video-collegamento il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede di più: «Vi ringrazio per gli aiuti militari, ma le munizioni sono una questione vitale ed è umiliante per l'Europa la scarsa fornitura: potete darne di più ed è fondamentale dimostrarlo ora». Finora Kiev ha ricevuto dall'Europa aiuti pari a oltre 138 miliardi di euro.

Sulla necessità di dare all'Unione Europea un'autonomia strategica necessaria a tenere testa alla Russia di Putin sono tutti d'accordo, ma su come farlo per ora non c'è intesa. Il compromesso al momento sembra essere quello di chiedere alla Commissione un rapporto sulle «possibili opzioni», da discutere al vertice di giugno. La Francia, insieme ad altri Paesi come la Romania e il Portogallo, sostengono l'ipotesi di «debito comune europeo» e si è parlato di emissione di eurobond per finanziare la difesa europea. Ma Germania e Paesi frugali non vedono affatto di buon occhio questa soluzione.

Le manovre per rafforzare la difesa europea preoccupano e fanno pensare che l'Europa si stia preparando ad affrontare scenari bellici. «Non bisogna impaurire la gente inutilmente: la guerra non è imminente» ha tenuto a precisare l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell, che però ha anche aggiunto: «Solamente, dobbiamo sostenere l'Ucraina e prepararci per il futuro, aumentando le nostre capacità militari». Sulla crisi di Gaza il Consiglio lavora alla richiesta di «una pausa umanitaria immediata». Per la premier Giorgia Meloni, «l'Ue può e deve giocare» un ruolo di primo piano nella soluzione della crisi.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Marzo 2024, 06:00