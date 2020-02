«Non è un focolaio piemontese ma lombardo». Così l'assessore regionale alla sanità, Luigi Icardi, sul primo caso di positività al Coronavirus registrato in Piemonte. Il paziente è un torinese di 40 anni. Si è ammalato, ha spiegato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, «dopo essere entrato in contatto con il ceppo lombardo». I familiari dell'uomo sono sotto osservazione.



UN CASO POSITIVO IN PIEMONTE Un caso di Coronavirus è stato registrato in Piemonte. I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli specialisti dell'ospedale Amedeo di Savoia. È il primo caso di positività al Coronavirus in Piemonte.



MILANO, UFFICI PROCURA CHIUSI AL PUBBLICO «Su disposizione dei capi dell'ufficio si comunica che lunedì 24 febbraio, tutti gli uffici, comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino a nuova ulteriore disposizione». Con questa mail interna si dà avviso alle cancellerie. «Tutte le istanze devono essere depositate presso gli uffici Urp».



PIACENZE, SCUOLE CHIUSE FINO A MARTEDÌ Scuole chiuse, così come gli impianti sportivi pubblici e privati, fino a martedì 25 febbraio compreso a Piacenza e provincia, e l'invito a evitare i luoghi molto affollati. Sono le decisioni, valide per tutto il Piacentino, che arrivano dal primo incontro della giornata del Comitato allargato di Piacenza per affrontare i problemi legati al Coronavirus, convocato dal prefetto Maurizio Falco. Si tratta di provvedimenti a solo titolo «esclusivamente precauzionale».



ZAIA: CHIUSE LE UNIVERSITÀ IN VENETO Le Università del Veneto resteranno chiuse per l'emergenza Coronavirus. Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i rettori dei vari atenei della regione: «abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima settimana» ha detto. Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perchè le iniziative devono essere uniformi in tutto il Paese.



GALLERA, NON E' PANDEMIA «Non è una situazione di pandemia, per ora non ci sono motivi perché nel resto della regione vengano prese misure di alcun tipo dal punto di vista sanitario»: lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, facendo il punto sulla situazione del coronavirus in Lombardia.



IN VENETO OTTO CITTADINI CINESI IN OSPEDALE Otto cittadini cinesi che gestiscono un'attività imprenditoriale a Vò Euganeo, comune epicentro del contagio da Coronavirus in Veneto, sono stati portati in ospedale per verifiche sul loro stato di salute. Lo riferisce all'ANSA il sindaco, Giuliano Martini. Il laboratorio gestito dai cittadini orientali è uno dei punti che il Comune e le strutture di prevenzione stanno sottoponendo a verifiche, per le indagini sul possibile 'punto zerò della diffusione del virus. Si tratta di sette uomini e una donna.



MILANO, CHIUSO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE SACCO Il Pronto soccorso dell'ospedale Sacco di Milano è chiuso: le accettazioni sono aperte solo ai casi sospetti di nuovo coronavirus, secondo quanto apprende l'AdnKronos Salute. I malati ricoverati nei vari reparti restano dove si trovano. Mentre in Malattie infettive la maggioranza dei letti viene dedicata all'isolamento, e mano a mano che i posti si liberano vengono destinati in modo prioritario ad altri pazienti con coronavirus.

DUE MEDICI CONTAGIATI NEL PAVESE Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata riferita all'ANSA da fonti qualificate. I due medici, marito e moglie, sono stati riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora nella zona di Codogno (Lodi).



IL PAZIENTE 1 TRASFERITO È stato trasferito nella notte dall'ospedale di Codogno (Lodi) al Policlinico San Matteo di Pavia il «paziente 1» dei casi di contagio da coronavirus in Lombardia. L'uomo, 38 anni di Codogno (Lodi), è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico di Pavia: le sue condizioni restano gravi. A seguirlo sono i medici di malattie infettive del San Matteo, uno dei centri di riferimento regionali per questa emergenza.

SICILIA «Tutti i cai sospetti di Coronavirus che sono stati affrontati fino ad oggi in Sicilia, non ultimo uno ieri a Trapani, sono stati tutti casi negativi. E sono stati anche casi nei quali la Regione è riuscita a intervenire nell'immediatezza, con le analisi necessarie e il tampone per il Coronavirus, anche perché ci siamo dotati autonomamente della possibilità di effettuare i tamponi». A dirlo è l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, a Catania, durante la conferenza stampa seguita alla riunione dell'unità di crisi sul Coronavirus convocata per stamattina.

SCHIAVONIA, 450 PERSONE CHIUSE IN OSPEDALE Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale di Schiavonia (Padova) a causa dell'allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

SANREMO, RICOVERATO UOMO TORNATO DA CINA È affetto solo da influenza e non da coronavirus il cinese trentenne che questa mattina è stato ricoverato al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Sanremo. Lo rende noto Alisa, l'Agenzia ligure per la sanità. «Il paziente rimarrà ricoverato fino a quando lo riterrà necessario il quadro clinico», fa sapere Alisa. L'uomo, che abita ad Alassio, si era recato a Diano Marina per incontrare la famiglia, quando ha avvertito i sintomi dell'influenza (febbre e problemi respiratori) per scrupolo ha avvertito il 112. .

LODI, ARRIVANO 80 CARABINIERI L'Arma dei Carabinieri sta inviando un contingente di rinforzo di 80 uomini a Lodi, «preventivamente istruiti ed equipaggiati» per far fronte all'emergenza Coronavirus. A questo dispositivo si aggiunge un ambulatorio mobile e supporto medico per il personale impiegato.