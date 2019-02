Apre il primo hotel gay friendly d'Italia: la location è da sogno

Aprirà a Venezia, il primo hotel gay friendly d'Italia. Si chiama Axel Hotels, l'azienda alberghiera di origine spagnola rivolta alla clientela della comunità Lgbti, che vanta diverse sedi in città del mondo, e che nel 2019 aprirà oltre che nella città veneta, anche a Miami e San Sebastian, Spagna. La data fissata per la struttura veneziana, è il prossimo 15 marzo, in un edificio storico tra la Basilica di Santa Maria della Salute il Museo Peggy Guggenheim: la location, prescelta dall'azienda è strategica, vicina alla stazione ferroviaria ed ai principali siti turistici della Laguna, e luogo di ritrovo di artisti, negli anni della Dolce Vita.



La catena è una scommessa commerciale di un manager gay, che ha scelto di differenziare il servizio di accoglienza rispetto ad altre tipologie di hotel, organizzando, per esempio, eventi gay in determinati weekend, all'interno della struttura. Alessio Virgili, amministratore delegato dell'azienda alberghiera, ha dichiarato all'Ansa, che “aprire l'hotel è stato complicato, ma oggi finalmente possiamo vedere i risultati, non ultima la vittoria di Milano come sede della Convention mondiale IGLTA sul Turismo LGBT”.



L'hotel veneziano offrirà ai suoi clienti 55 camere, di cui 12 verranno aggiunte ad un edificio distaccato, ma collegato, al principale. Il brand spagnolo, per ironizzare sull'espressione gay-friendly, usata per il marketing del nuovo hotel, ha fatto sapere che la struttura di Venezia sarà anche "etero-friendly".