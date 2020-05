«Ho avuto il coronavirus a dicembre, ma l'ho scoperto oggi. I dati ufficiali non sono attendibili». Il calvario di Silvia

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 23:16

».Silvia Barbagallo è un'organizzatrice di eventi culturali che vive a Roma. Lo scorso dicembre, al ritorno da un viaggio in Africa, la donna ha avuto una febbre violenta, forte tosse e inizio di polmonite. Il Covid-19 però era ancora sconosciuto in Italia e il medico non avrebbe riconosciuto i sintomi. Due settimane fa con un test sierologico, Silvia ha scoperto di avere gli anticorpi al Covid e con un- diventato virale - ha lanciato l'allarme dati.- racconta Silvia -.Ma all’epoca il medico la derubricò a fastidiosa influenza stagionale. L’ho scoperto per caso in questi giorni perché mi hanno trovato gli anticorpi nel sangue e sono negativa ora (ovviamente essendo passati molti mesi). L’ho avuto però (ribadisco pur non avendolo più) ma non sono entrata, non entro, in nessuna statistica e di casi come il mio immagino ce ne siano molti».E conclude: «Se mappassero tutti scopriremmo di averlo già avuto e da tempo in tanti e soprattutto sembra abbastanza chiaro che questo virus era in circolo già mesi prima dell’inizio di questa tragedia collettiva».