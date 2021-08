È nata Hina, la bambina figlia di una profuga afghana a Sulmona. Il padre fucilato dai talebani durante la fuga

Lei è la piccola Hina, figlia di una delle donne afghane riuscite a fuggire da #Kabul.In Italia è stata accolta in una struttura militare in Abruzzo, seguita da volontari e operatori #CroceRossa a cui si è legata al punto da volerli con sé anche in sala parto 🥰 #UnItaliaCheAiuta pic.twitter.com/LBK0cEjYpK

— Croce Rossa Italiana (@crocerossa) August 25, 2021