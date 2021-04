Helbiz e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, trasformano i monopattini elettrici in opere di design

Helbiz, in occasione della Design Week di Milano che si terrà il prossimo 12-18 aprile, presenta la propria flotta di 750 monopattini elettrici completamente rinnovata e con batterie intercambiabili. Per celebrare questa occasione è stata stretta una partnership con NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, grazie al contributo degli studenti del Triennio in Graphic Design e Art Direction con la guida dei docenti Alberto Bettinetti e Federica Clerici. La società americana, leader nella micro-mobilità e protagonista di una recente fusione con GreenVision Acquisition Corp. (Nasdaq: GRNV), proprio per il lancio dei nuovi monopattini elettrici ha indetto nelle scorse settimane un concorso rivolto agli studenti di NABA con l’obiettivo di rendere i monopattini veri e propri oggetti di design in movimento.

Nello specifico, il contest prevedeva la realizzazione di tre design peculiari per i tre principali distretti che fanno da cornice alla Design Week (Brera, Ventura Lambrate e Tortona) mettendo in evidenza lo spirito, lo stile e le tipicità di ciascun quartiere. La partnership con NABA si inserisce nel progetto di promozione del mondo dell’arte e del design di Helbiz a livello globale, che nelle scorse settimane ha visto anche la sponsorizzazione dell’artista Vick Garcia a Miami per il primo progetto di street art basato sulla smart mobility. Il design vincente, realizzato dagli studenti Niccolò Etiopia, Andrea Gatto, Anna Novello e Camilla Rui, si è ispirato a tre elementi “Immersione, Interazione e Tecnologia”. Helbiz diventa in questo modo il legame tra questi tre concetti in grado di offrire agli utenti un'esperienza unica. Il design è una rappresentazione metaforica dell’avanzamento scientifico di cui questi tre quartieri sono l’emblema: lo stile al servizio della mobilità pubblica. “I monopattini elettrici sono già un simbolo iconico dei nostri tempi, e lo saranno sempre più visto il loro contributo per rendere le città sempre più sostenibili e vivibili”, commenta Matteo Fioribello – Head Of Marketing di Helbiz. “Per questo motivo siamo sempre alla ricerca di progetti che sappiano elevare i canoni estetici, oltre che funzionali, di questo mezzo straordinario. I progetti realizzati da NABA rappresentano in questo senso la sintesi perfetta tra “bellezza” e “territorio” in una città, Milano, che è universalmente riconosciuta come la capitale mondiale del design”. “Un progetto che per tipologia di prodotto, marchio e per indicazioni di brief ha incontrato la sensibilità creativa dei nostri studenti spostandoli da potenziali consumer a designer del futuro. La valorizzazione della città di Milano, nelle zone che hanno reso internazionale la cultura del design e dei designer italiani, è stata elaborata con illustrazioni fresche e caratterizzate da uno stile personale in un equilibrio tra geometrie dinamiche e cromie brillanti (che rivisitano in chiave contemporanea la tradizione Memphis) che ben si prestano alla promozione di una modalità innovativa ed ecosostenibile della mobilità urbana con focus su tre esperienze – Immersione, interazione e tecnologia” afferma Patrizia Moschella, NABA Communication and Graphic Design Area Leader.

