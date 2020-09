Heather Parisi risponde a Lorella Cuccarini: «Omofobo e ipocrita chi è contro matrimoni gay»

Se 1 dice "se avessi 1 figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio" (ma va?) e poi è contrario a adozioni gay e matrimoni tra persone dello stesso sesso, non vuol dire che "non è allineato al politicamente corretto".

Vuol dire che è omofobo e pure ipocrita PUNTO #LGBTQ #LGBT — Heather Parisi 🤐 (@heather_parisi) September 25, 2020

«Se uno dice 'se avessi 1 figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio' (ma va?) e poi è contrario a adozioni gay e matrimoni tra persone dello stesso sesso, non vuol dire che 'non è allineato al politicamente corretto'.Punto #Lgbt #Lgbt». A scriverlo su Twitter è Heather Parisi . Evidente il riferimento al post diche ieri, in un post su Instagram, aveva controbattuto alle accuse rivoltele dall'influencer«Non sono sempre allineata al 'politicamente corretto': se mi si chiede un'opinione sulle adozioni o sulla pratica dell'utero in affitto, posso pormi delle domande e non essere a favore. Questa non è e non sarà mai una dichiarazione contro la comunità Lgbt e i diritti delle persone che vi appartengono», aveva scritto la Cuccarini, ribadendo che «se avessi un figlio gay, sia chiaro, lo amerei profondamente come qualsiasi altro figlio».