Si schianta con l'Harley Davidson sulla rotonda, muore papà 52enne

Ancora una vittima della strada, in una giornata funestata da diversi lutti. Poco dopo le 18, nel Marosticense, sulla provinciale 111, la nuova Gasparona, un motociclista ha perso la vita schiantandosi sulla rotatoria di via Corso, in direzione Breganze - Colceresa in Veneto. Le cause sono in corso di accertamento, ma la prima ipotesi delle forze dell'ordine è verosimilmente quella dell'eccessiva velocità.

Il centauro, un 52enne di Sarcedo, è violentemente finito, autonomamente, addosso alla rotonda con la sua Harley Davidson, morendo praticamente sul colpo. La motocicletta è stata sequestrata, la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Rilievi a cura della sezione radiomobile di Bassano del Grappa dell'Arma.

Il motociclista deceduto è Giampietro Cappellotto del '68 di Sarcedo, operaio a Marano Vicentino. Lascia nel dolore la moglie e ben tre figli.

