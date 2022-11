Mangia un hamburger e si rompe un dente: dentro c'erano due chiodi. Operato d'urgenza all'intestino, chiuso fast food

di Redazione web

Stava masticando un panino con hamburger acquistato in un noto fast food quando all'improvviso ha sentito qualcosa di duro finire sotto un dente, rompendolo. Ha sputato il boccone sul tavolo ed è apparso un chiodo, ma aveva appena ingerito un boccone precedente, quando ha avvertito dolore nello stomaco. L'operaio che stava mangiando dopo una giornata di lavoro è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Cassino, in provincia di Frosinone, perché nel cibo c'era un secondo chiodo, che aveva ingerito, finendo nell'intestino.

Due chiodi nell'hamburger

Dopo essersi spezzato il molare, l'uomo ha chiamato i soccorsi ed il 118 lo ha trasportato in ospedale, per sottoporre l'uomo ad un tac all'addome dove è stato scoperto il secondo chiodo nell'intestino che ha richiesto un urgente intervento chirurgico nella notte, per evitare conseguenze ben più drammatiche.

Oltre i soccorsi, sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia che hanno ricostruito l'incidente e disposto la chiusura del locale, ponendo sotto sequestro ogni alimento presente nelle cucine e nelle celle frigorifere del locale.

