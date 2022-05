Attacco degli hacker russi ai siti italiani, 50 obiettivi nel mirino di Killnet: ministero Esteri, Istruzione e gli altri in down

Dalle 22 di ieri è in corso un attacco hacker ad alcuni siti istituzionali italiani tra cui quello del ministero dell'Istruzione e quello Beni culturali, del Csm, Agenzia delle Dogane e ministero degli Esteri da parte di hacker russi riconducibili a collettivo Killnet. La polizia è al lavoro per mitigare gli effetti dell'azione. In particolare stanno operando gli specialisti della Polizia Postale.

Il collettivo Killnet ha lanciato nella tarda serata di ieri l'attacco Ddos indicando sui propri canali Telegram un lungo elenco di obiettivi, una cinquantina in tutto tra ministeri, aziende, autorità di garanzia, media, organi giudiziari. «Fuoco a tutti» hanno scritto gli hacker che in un messaggio precedente avevano dato le istruzioni «per liquidare la struttura informativa italiana», chiedendo un attacco per 48 ore e di non colpire il sistema sanitario.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Maggio 2022, 09:21

