Ha un malore al bar e va in ospedale da solo: stroncato da infarto durante il tragitto in auto

Un uomo di 64 anni vicentino,, originario di Urbana (Padova), è morto oggi dopo essere stato colto da malore mentre cercava di andare in ospedale in auto: poco prima si era sentito male al bar, a Lonigo (Vicenza), ma anziché chiedere aiuto agli avventori del locale aveva deciso di andare da solo al Pronto soccorso. In ospedale però non ci è mai arrivato, a causa di un altro malore che lo ha ucciso.Giuseppe era residente a Lonigo nella frazione di Madonna. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, l'uomo si trovava in un bar per fare colazione, e qui ha accusato un forte mal di stomaco. E così uscito per raggiungere da solo, con la sua Fiat Panda, il pronto soccorso del vicino ospedale, però fatto mezzo chilometro è finito con l'auto contro il muro della farmacia comunale, all'incrocio tra via Roma e via Trieste.L'impatto non è stato violento (la vettura non ha subito danni) ma a stroncare l'automobilista è stato probabilmente un arresto cardiaco, a causa del quale ha perso il controllo dell'utilitaria. Sul posto, assieme ai vigili del fuoco, anche un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari, dopo un tentativo di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo.