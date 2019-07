H&M ritira dal mercato i pigiami per bambini: «Sono infiammabili». Ecco di quali si tratta

Ekaterina Karaglanova arrestato il presunto killer dell’influencer. Il corpo era stato ritrovato sfregiato in una valigia

Mercoledì 31 Luglio 2019, 15:40

potenzialmente: questa la motivazione che ha spintoalcuni prodotti. La catena fondata in Svezia, ma da tanti anni diffusa in tutto il mondo, ha deciso di ritirare due modelli diversi di100% cotone, venduti nel mercato statunitense ma anche online.In totale, al momento, sono stati ritirati circa 9000 pezzi: ilriguarda solamente la parte superiore del completo ed è stato certificato dalla Commissione di sicurezza dei prodotti di consumi degli. I pigiami per bambini, infatti, non soddisfano gli standard fissati per legge sull'infiammabilità dei prodotti. Al momento non sono stati registrati incidenti, maha preferito adeguarsi alla direttiva e ha subito cercato di ritirare il maggior numero di possibile di prodotti. Lo riportano diversi media statunitensi, tra cui People I lotti ritirati dal mercato hanno due codici: 0494860 (parte superiore grigia con un cuore rosa sul petto o rosa con un muso di cane stampato) e 0537645 (pantalone rosa e maglietta a manica lunga bianca con un muso di gatto). Il codice di riferimento è stampato sull'etichetta con le istruzioni per il lavaggio. Isono stati venduti online e nei negozinel periodo compreso tra luglio 2018 e il maggio scorso, ad un prezzo compreso tra 14,99 e 24,99 dollari (tra 13,44 e 22,40 euro).I clienti che hanno acquistato i prodotti poco sicuri possono contattareper riconsegnare i pigiami per bambini: la compagnia, in cambio, rimborserà totalmente la spesa oltre ad offrire in omaggio una carta regalo da 20 dollari (poco meno di 18 euro).