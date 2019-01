Guido Rossa, scritte a Genova contro il sindacalista ucciso dalle Br 40 anni fa

Scritte con insulti rivolti al sindacalista Guido Rossa, ucciso dalle Brigate Rosse il 24 gennaio 1979 e che celebrano personaggi delle BR sono state scoperte stamani dalla Digos di Genova a poche ore dall'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella atteso all'ex Ilva per la cerimonia di commemorazione del sindacalista.



«Guido Rossa infame» e «Marta Cagol, Tino Viel, Gianfranco Zoia vivono»: queste due delle scritte fatte trovare in Salita Santa Brigida. La scelta del luogo non è casuale: l'8 giugno 1976 le Brigate Rosse uccisero proprio in Salita Santa Brigida Francesco Coco, Procuratore generale di Genova, e i due uomini della scorta, Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Quell'omicidio è stato il primo di un magistrato compiuto dalle Br in Italia.



Mattarella è arrivato a Genova in volo presidenziale e atterrato all'aeroporto al Colombo. Da qui il Capo dello Stato raggiungerà l'ex stabilimento Ilva di Cornigliano dove si terrà la commemorazione.

