Guido e Maria, sposati da 70 anni ma divisi dal Covid: il nuovo incontro dopo 101 giorni commuove tutta Italia

Parole non ce n'erano per esprimere ciò che stavano provando...e forse dopo 70 anni insieme le parole sarebbero state superflue. Hanno dato libero sfogo alle lacrime...si sono lasciati andare alle emozioni e sono rimasti lì a lungo prima di domandare di essere accompagnati in salone. Al tavolo lui le ha preso la mano e le ha sussurrato "adesso non ci lasceremo mai più". Lei ha estratto un fazzolettino di carta dalla manica, si é asciugata gli occhi e poi gli ha accarezzato una guancia con quell'intimitá familiare costruita mattone dopo mattone in decenni di vicinanza

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 18:08

