Guido Bertolaso: «I banchi a rotelle sono pericolosissimi. Il Covid? Ho vissuto un dramma»

Per l'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso i banchi a rotelle a scuola sono «un'enorme sciocchezza e pericolosissimi nei territori altamente sismici». «Proteggersi sotto i banchi può salvare la vita in caso di terremoto», ha chiarito intervenendo a un evento a Catania. Bertolaso ha diretto la Protezione Civile in concomitanza con terremoti drammatici e nei mesi più difficili della pandemia ha avuto dalla Regione Lombardia l'incarico di coordinare i lavori per l'ospedale in Fiera. Di Covid, però, si è anche ammalato.

In un collegamento con il programma 'L'aria che tira' su La 7 ha risposto a domande sulla sua esperienza di paziente Covid vissuta in primavera. Bertolaso ha raccontato come è andata: «Ho provato brividi squassanti, è stata un'esperienza drammatica».

Infine, ci ha tenuto ha fare un ringraziamento all'equipe che lo ha curato: «Voglio dire grazie pubblicamente al professor Zangrillo e al professor Tresoldi del San Raffaele che mi hanno tirato fuori da questo dramma».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Ottobre 2020, 21:14

