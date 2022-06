Guida l'auto senza patente e rischia di investire i pedoni: denunciato un 17enne

Guidava l'auto di un conoscente senza patente e ha rischiato di investire diversi pedoni. E' quanto successo nel bolognese, vicino il fiume che porta a Castel Del Rio, dove un 17enne si è messo alla guida di una Fiat Punto insieme ad altri minorenni, percorrendo la strada nei pressi del ponte Alidosi ad alta velocità. Gli agenti hanno subito individuato il 17enne e lo hanno raggiunto dopo un breve inseguimento. Una volta fermato, l'adolescente ha reagito malamente, aggredendo un militare e procurandogli ferite per 5 giorni di prognosi.

Al contrario, gli altri due minorenni a bordo della Fiat Punto si sono mostrati da subito collaborativi, rispondendo alle domande dei militari e fornendo le informazioni sul proprietario della vettura. Dopo essere stato visitato dai sanitari del 118, il ragazzo è stato portato in caserma e, alla presenza dei genitori, è stato denunciato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Sanzionato anche il proprietario della vettura, un 54enne di Lugo, in provincia di Ravenna, che aveva affidato incautamente l'automobile al ragazzo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Giugno 2022, 23:03

