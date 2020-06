di Silvia Natella

Guglielmo Mollicone,

Chi l'ha Visto

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 22:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La trasmissione di Rai Tre ricorda, a due giorni dalla morte, il papà dila ragazza uccisa 20 anni fa ad Arce, in provincia di Frosinone. Unche non ha ancora un colpevole e per il quale inizialmente era stato sospettato il padre. «Mi volevano incastrare», aveva dichiarato Guglielmo nello studio di Chi l'ha Visto. Era forte e deciso a scoprire la verità e un volto ormai noto del programma.«Un uomo coraggioso che si è battuto per sua figlia Serena per avere giustizia. Fu convocato e portato in caserma in maniera barbara e davanti a tutti durante i funerali perché c'erano dei sospetti su di lui», ha ricordato la conduttricemandando in onda le immagini delle esequie della ragazza e del dolore del padre che, seduto in chiesa, fu costretto ad allontanarsi per raggiungere la caserma. In quella parrocchia si sono celebrati anche i suoi funerali. Guglielmo si è sentito male nel mese di novembre e due giorni fa è morto. Non aveva mai perso un'udienza.Ospite in studio, aveva raccontato che qualcuno voleva far ricadere la colpa dell'assassinio di Serena su di lui. «Lo volevano incastrare», ha spiegato Sciarelli. «Bastava trovare a casa un po' di sangue di Serena e chi mi avrebbe salvato», le parole di Mollicone.