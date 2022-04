Zelensky rifiutò la via di uscita offerta il 19 febbraio da Scholz

L’ultimo tentativo per fermare una guerra alle porte dell’Europa risale al 19 febbraio. Cinque giorni prima dell’invasione. E lo ha fatto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, durante un faccia a faccia a Monaco di Baviera con Volodymyr Zelelsnky. Ma il presidente ucraino disse di no. E lo fece - secondo il Wall Street Journal, che ha ricostruito il retroscena della Conferenza sulla Sicurezza a Monaco - per un «fattore umano»: «No, perché non ci si può fidare di Putin».

Quello che il 19 febbraio Scholz aveva messo sul tavolo, dopo un primo viaggio a Washington e un secondo a Mosca, era la garanzia che non ci sarebbe stata invasione se l’Ucraina avesse rinunciato alle pretese di entrare nella Nato. Nell’incontro Scholz gli rivelò i dettagli: Kiev avrebbe dovuto «rinunciare all’adesione alla Nato» e «dichiarare la neutralità, come parte di un più ampio accordo europeo di sicurezza tra l’Occidente e la Russia». Il patto evocato dal cancelliere tedesco «sarebbe stato siglato da Putin e Biden, che insieme avrebbero garantito la sicurezza dell’Ucraina». Ma Zelensky si dimostrò irremovibile. Spiegò che «non si poteva credere che Putin avrebbe tenuto fede a un accordo del genere e che la maggior parte degli ucraini voleva far parte della Nato». Una risposta, commenta il quotidiano Usa, che «ha fatto temere ai funzionari tedeschi che le chance della pace stessero scomparendo».

E così è stato. Cinque giorni dopo quel no, Putin scatenava l’armata e i carri armati con la Z ammassati da mesi al confine e in Bielorussia. Da lì il quadro è rapidamente cambiato. Ora le relazioni tra Russia e Usa sono al minimo storico. E dopo 20 giorni di invasione, e meno di un mese dalla via di uscita di cui Scholz si era fatto garante, Zelensky ha dovuto ammettere che «l’Ucraina non entrerà mai nella Nato». Era il 15 marzo, Mariupol e Kharkiv erano già in polvere, i missili piovevano su Kiev e a Bucha i soldati russi perpetravano il massacro che abbiamo scoperto solo ora. Quella proposta ritenuta inammissibile il 19 febbraio da Zelensky è ora di fatto sul tavolo dei negoziati.

