Sindaci rapiti e massacri, la “russificazione” dell’Est

Il sindaco di Melitopol, 155mila abitanti (prima dell’invasione) 190 chilometri a ovest di Mariupol, è stato rapito venerdì da un commando di parà russi: non voleva ammainare la bandiere ucraina sopra il municipio. Si chiama Ivan Fedorov e nessuno sa dove sia finito. Ora c’è un nuova sindaca, scelta dai russi: è l’ex membro del Consiglio comunale Galina Danilchenko, che alla tv ha sollecitato gli abitanti a non protestare e a non prendere parte a quelle che ha definito «azioni estremistiche». Stesso copione a Dniprorudne, nella parte sudorientale del Paese, nella regione di Zaporizhzhia: ieri i commando russi hanno prelevato il sindaco Yevhen Matviiv.

Nell’Est del Paese è già in atto la strategia del Cremlino di “russificare” le zone conquistate: installare amministrazioni favorevoli a Mosca mano a mano che l’esercito avanza. Lo ha denunciato lo stesso presidente Zelensky in un video diffuso nella notte tra sabato e ieri: «La Russia sta cercando di creare nuove pseudo-repubbliche in Ucraina» per spezzare il Paese. Zelensky si è appellato alle regioni già catturate dai russi, compresa Kherson, affinché non ripetano l’esperienza di Donetsk e Luhansk. «Stanno ricattando i leader locali, mettendo pressione sui deputati, cercando qualcuno da corrompere», ha aggiunto. Kherson per ora resiste: la giunta provinciale è stata convocata via zoom dal comandando russo, che ha chiesto di convocare un referendum per l’istituzione della Repubblica nazionale di Kherson, praticamente una replica delle due mini repubbliche secessioniste di Donetsk e Lugansk riconosciute ufficialmente da Mosca prima dell’invasione. Ma la giunta provinciale ha respinto all’unanimità la richiesta russa: «Kherson è e resterà Ucraina» la loro risposta.

Resistere significa essere martellati dai bombardamenti. Mariupol, sul Mare di Azov, ne è l’esempio: la popolazione è circondata dai tank di Mosca, al freddo, senza acqua, senza cibo, colpita giorno e notte dai missili. Secondo il Consiglio comunale, solo nelle ultime 24 ore ci sono stati almeno 22 bombardamenti contro obiettivi civili e sono cadute più di 100 bombe. Dall’inizio dell’invasione sono stati uccisi 2187 civili. Ieri anche la città di Mykolaiv - 100 chilometri a est di Odessa - è stata pesantemente bersagliata dall’artiglieria e dai Sukhoy russi: 9 persone sono morte in un supermercato, due in una scuola.

