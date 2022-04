Finlandia e Svezia a un passo dalla Nato La Russia muove armamenti al confine

Solo qualche mese fa i finlandesi l’avrebbero presa come una barzelletta, l’idea di rinunciare a una neutralità che era stata il loro punto di forza durante 50 anni di Guerra Fredda. Poi però i carri armati di Mosca hanno invaso l’Ucraina. E il quadro è completamente cambiato. L’ultimo sondaggio di Helsinki dice che il 60% dei finlandesi è favorevole all’ingresso nella Nato. Ed ora le mosse per entrare nel Patto Atlantico prendono una decisa sterzata: sia in Finlandia sia in Svezia, che non si schiera con nessuno fin dalla prima guerra mondiale. La prima potrebbe chiedere l’ingresso nella Nato «nel giro di poche settimane», la seconda entro giugno.

È l’effetto domino innescato dalla guerra in Ucraina, di fronte al quale però il Cremlino non sta a guardare. Ieri Mosca - che aveva già avvertito Stoccolma ed Helsinki che l’adesione avrebbe avuto «conseguenze politiche e militari» - ha mandato un chiaro messaggio alla Finlandia, con la quale condivide 1340 chilometri di frontiera terrestre. Veicoli militari russi sono stati avvistati vicino al confine: un filmato mostra lo spostamento di uomini e attrezzature militari, compresi sistemi di difesa costiera, in quello che sembra un chiaro monito del Cremlino.

Ieri la premier finlandese Sanna Marin è volata a Stoccolma per incontrare la sua omologa Magdalena Andersson. «Dobbiamo porci la domanda su come possiamo fare in Finlandia per evitare di fare la fine dell’Ucraina» ha detto Marin, annunciando che il suo Paese deciderà se candidarsi all’entrata nella Nato «entro poche settimane». Mentre la collega svedese Andersson ha sottolineato di non vedere «alcun motivo per rinviare la decisione». Un vertice Nato è previsto il 29 e 30 giugno a Madrid e la maggior parte degli analisti prevede l’annuncio di una candidatura finlandese e svedese in quella sede.

