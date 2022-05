Draghi: «L'Ucraina deciderà quale pace accettare. Noi continueremo a sostenerla contro invasione russa»

Mario Draghi al Senato per l'informativa sulla guerra in Ucraina. «Il costo dell'invasione russa in termini di vite umane è terribile. La scorsa settimana sono state ritrovate fosse comuni anche a «Kiev - ha detto il premier - L'Italia ha offerto sostegno per indagare sui crimini di guerra».

«Italia si muoverà con i partner euripei e gli alleati per ogni possibilità di mediazione, ma sarà Ucraina e non altri decidere quale pace accettare, una pace senza Ucraina non sarebbe accettabile».

L'incontro con Biden

«Durante la mia recente visita negli Stati Uniti ho chiesto al presidente Biden sostegno per un'iniziativa condivisa che sblocchi milioni tonnellate di grano bloccato nel Sud dei porti dell'Ucraina. In altre parole che queste navi che portano questo grano siano lasciate passare e i porti sminati. In altre parole tutte le parti in causa dovrebbero aprire una parentesi di collaborazione per evitare una crisi umanitaria che farebbe morire milioni di persone nella parte più povera del mondo».

La crisi energetica

«Il governo si è mosso con la massima determinazione per eliminare i vincoli burocratici che limitano l'espansione delle rinnovabili in Italia. L'energia rinnovabile resta infatti l'unica strada per affrancarci dalle importazioni di combustibili fossili e per raggiungere un modello di crescita davvero sostenibile. Il governo si impegnerà per smontare le barriere burocratiche che impediscono gli investimenti». Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nell'informativa al Senato sugli sviluppi e le conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina

