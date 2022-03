La pace secondo Mosca: 4 condizioni per fermarsi

Di nuovo nella foresta di Belovezhskaya Pushcha, nella regione di Brest in Bielorussia, vicino al confine polacco. È il terzo negoziato intavolato dalle delegazioni russa e ucraina. Ma le posizioni ormai sembrano fossilizzate, e nessuno crede più che possa uscire qualcosa di buono.

Due ore prima che i delegati si incontrassero, da Mosca il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov dettava le quattro condizioni alle quali la Russia «è disposta a mettere fine in un istante alle operazioni militari in Ucraina». Eccole: l’esercito ucraino deve deporre le armi e smettere di combattere; Kiev deve cambiare la Costituzione per dichiararsi neutrale (e quindi rinunciando ad entrare nella Nato); il governo ucraino deve riconoscere la Crimea come territorio russo; e deve riconoscere le Repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk nel Donbass. L’Ucraina sembra disposta a trattare solo sul punto che riguarda la neutralità. Ma il terzo round si è chiuso per entrambe le delegazioni in nodo deludente. «Le nostre aspettative non sono state soddisfatte, ma i negoziati continueranno» ha dichiarato all’agenzia russa Tass il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky. «Non ci illudiamo di ottenere risultati definitivi nel prossimo round di colloqui, è un lavoro difficile», ha detto Leonid Slutksy, altro negoziatore del governo di Putin. La strada diplomatica è sempre più in salita. Per superare lo stallo per la prima volta la Cina si è detta disposta «a fare le necessarie mediazioni sulla crisi in Ucraina». «Bisogna prevenire una crisi umanitarie su larga scala» ha detto ieri in conferenza stampa da Pechino il ministro degli Esteri Wang Yi.

In una situazione estremamente delicata non aiutano le parole pronunciate dal patriarca ortodosso Kirill - notoriamente legato a doppio filo a Vladimir Putin - durante un sermone choc nella Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca: ha spiegato che quella ingaggiata dalla Russia è una lotta contro la promozione di modelli di vita peccaminosi e contrari alla tradizione cristiana. E come esempio ha portato il Gay Pride.

